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Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета

Сегодня, 11:50
Работники авиаперевозчика EasyJet оставили парализованную телевизионную ведущую Софи Морган на борту пустого самолета в аэропорту Гатвик в Лондоне. Женщина ждала 40 минут в одиночестве, пока ей не помогли сойти на землю.

Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета

 

Информация об этом появилась в микроблоге Twitter Софи Морган. По словам телеведущей, подобные инциденты случаются довольно часто. Сотрудники компаний-перевозчиков ведут себя грубо по отношению к инвалидам. Редко найдешь человека, сочувствующего чужому горю. Гораздо чаще приходится сталкиваться с равнодушием. Персонал авиаперевозчика даже не извинился за оплошность перед Софи Морган. Ведущая успела сделать фотографии на борту пустого самолета. Софи Морган опубликовала нелестные отзывы в адрес работников авиакомпаний. По ее мнению, персонал самолетов должен лучше заботиться о пассажирах с ограниченными возможностями во время полетов.

До этого сотрудники EasyJet отказались помочь зайти на борт воздушного корабля экс-участнице Паралимпиады, так как она выглядела «вполне нормальным человеком». Женщине пришлось прилюдно доказывать наличие у себя церебрального паралича.
Домбровский Сергей
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