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Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины

Сегодня, 10:33
В американскую политику, по всей видимости, с радостью идут личности из культурно-развлекательной сферы, надеясь найти себя в новом амплуа. Именно так случилось, по всей видимости, у Стива Лафа, который заявил о намерении баллотироваться на промежуточных выборах в ноябре в Палату представителей конгресса США от Южной Каролины. Стив Лаф бывший профессиональный клоун.

Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины

 

Он долгое время был закреплен за гастролирующей труппой «Цирка Барнума и братьев Ринглинг». Политик сообщил об этом на своем официальном сайте.

«Люди постоянно шутят о том, что наш президент и весь Конгресс является клоунами, но с моей точки, эти слова оскорбительный для моей прошлой профессии, ведь хуже клоунов и придумать нельзя», - заявил кандидат, давая комментарии газете The State.

На своем официальном сайте он также поделился мнением о том, приблизительно три года выступал в Японии и на протяжении 10 лет давал короткие выступления в родном штате Южная Каролина, которые посвящал поддержке тех, кто терпит издевательства в школах.

Кандидат выступает за всеобъемлющий доступ к системе здравоохранения, а также проведения ужесточения оборота оружия и его свободной продажи в Соединенных Штатах.
Николай Офицеров
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