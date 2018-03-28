В американскую политику, по всей видимости, с радостью идут личности из культурно-развлекательной сферы, надеясь найти себя в новом амплуа. Именно так случилось, по всей видимости, у Стива Лафа, который заявил о намерении баллотироваться на промежуточных выборах в ноябре в Палату представителей конгресса США от Южной Каролины. Стив Лаф бывший профессиональный клоун.

Николай Офицеров

Он долгое время был закреплен за гастролирующей труппой «Цирка Барнума и братьев Ринглинг». Политик сообщил об этом на своем официальном сайте.», - заявил кандидат, давая комментарии газете The State.На своем официальном сайте он также поделился мнением о том, приблизительно три года выступал в Японии и на протяжении 10 лет давал короткие выступления в родном штате Южная Каролина, которые посвящал поддержке тех, кто терпит издевательства в школах.Кандидат выступает за всеобъемлющий доступ к системе здравоохранения, а также проведения ужесточения оборота оружия и его свободной продажи в Соединенных Штатах.