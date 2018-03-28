Профессиональный клоун баллотируется в конгресс Южной Каролины

Он долгое время был закреплен за гастролирующей труппой «Цирка Барнума и братьев Ринглинг». Политик сообщил об этом на своем официальном сайте.
«Люди постоянно шутят о том, что наш президент и весь Конгресс является клоунами, но с моей точки, эти слова оскорбительный для моей прошлой профессии, ведь хуже клоунов и придумать нельзя», - заявил кандидат, давая комментарии газете The State.
На своем официальном сайте он также поделился мнением о том, приблизительно три года выступал в Японии и на протяжении 10 лет давал короткие выступления в родном штате Южная Каролина, которые посвящал поддержке тех, кто терпит издевательства в школах.
Кандидат выступает за всеобъемлющий доступ к системе здравоохранения, а также проведения ужесточения оборота оружия и его свободной продажи в Соединенных Штатах.
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