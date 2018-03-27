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| | Кража века: Итальянца, похитившего баклажан, оправдали через девять лет

Кража века: Итальянца, похитившего баклажан, оправдали через девять лет

Вчера, 23:06
Житель Италии в течение девяти лет добивался отмены приговора за хищение баклажана. В 2009 году его поймали в районе города Лечче, расположенного на юге страны. В ведре у 49-летнего итальянца оказался баклажан.

Кража века: Итальянца, похитившего баклажан, оправдали через девять лет

 

Мужчина признался полицейским, что действительно украл этот овощ, так как у него не было денег, чтобы накормить маленького ребенка. Однако в суде это не посчитали смягчающим обстоятельством и приговорили овощного расхитителя к пятимесячному содержанию под стражей и выплате штрафа в 500 евро. В последствие срок был сокращен до двух месяцев, а штраф установили в размере 120 евро. Однако мужчина продолжил идти по инстанциям и дошел до кассационного суда в Риме.

Данная инстанция полностью отменила решение предыдущих судов и даже раскритиковала судей за отказ вникнуть в тяжелое финансовое положение семьи вора. Вместо этого они понапрасну растратили государственные деньги на ненужное в конкретном случае судопроизводство. Обвиняемый пользовался услугами бесплатных адвокатов, которые обошлись государству в восемь тысяч евро.
Дарья Светозарова
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