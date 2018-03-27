На аукционе в США будут продавать статую обнаженного Трампа

В США от аукционного дома Julien's Auctions состоятся торги за статую голого президента страны Дональда Трампа. Аналогичные статуи были ранее проданы за 20-30 тыс долларов.

В американском штате Нью-Джерси от аукционного дома Julien's Auctions состоятся торги за статую голого президента США Дональда Трампа. Это последняя статуя из серии, прежние продали по 20-30 тыс долларов. Этот экземпляр статуи является уценённым из-за того, что был подвержен действиям вандалов после установки в одном из городов США. Торги назначены на май 2018 года.Несколько статуй голого Трампа были установлены еще до победы политика в президентской гонке 2016 года. Они символизируют собой протест против участия бизнесмена в выборах, так правление такого президента сможет стать «серьезнейшей угрозой миру». Скульптор изобразил будущего президента США с непропорциональным телом и оранжевой кожей. В Нью-Йорке полиция убрала эту скульптуру из-за того, что ее установка не согласовалась в соответствующем порядке с властями.