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| | На аукционе в США будут продавать статую обнаженного Трампа

На аукционе в США будут продавать статую обнаженного Трампа

Вчера, 22:50
В США от аукционного дома Julien's Auctions состоятся торги за статую голого президента страны Дональда Трампа. Аналогичные статуи были ранее проданы за 20-30 тыс долларов.

На аукционе в США будут продавать статую обнаженного Трампа

 

В американском штате Нью-Джерси от аукционного дома Julien's Auctions состоятся торги за статую голого президента США Дональда Трампа. Это последняя статуя из серии, прежние продали по 20-30 тыс долларов. Этот экземпляр статуи является уценённым из-за того, что был подвержен действиям вандалов после установки в одном из городов США. Торги назначены на май 2018 года.

Несколько статуй голого Трампа были установлены еще до победы политика в президентской гонке 2016 года. Они символизируют собой протест против участия бизнесмена в выборах, так правление такого президента сможет стать «серьезнейшей угрозой миру». Скульптор изобразил будущего президента США с непропорциональным телом и оранжевой кожей. В Нью-Йорке полиция убрала эту скульптуру из-за того, что ее установка не согласовалась в соответствующем порядке с властями.
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