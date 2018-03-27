Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово
| | Трамп продлил антироссийские санкции еще на год из-за кибератаки на США

Трамп продлил антироссийские санкции еще на год из-за кибератаки на США

Вчера, 22:44
Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций за кибератаки на Вашингтон еще на год. В числе стран, к которым применяются ограничения, есть и Россия.

Трамп продлил антироссийские санкции еще на год из-за кибератаки на США

 

В спецуведомлении Белого дома сказано, что хакерская активность в киберпространстве до сих пор служит источником угрозы для национальной безопасности Америки, ее внешней политики и экономики. В связи с этим хозяин овального кабинета распорядился продлить чрезвычайное положение, которое ввел еще его предшественник Барак Обама.

Указ 13694 был подписан еще 1 апреля 2015 года. Он предусматривал полную свободу действия Минфина в вопросе блокировки любых активов, находящихся в немилости у США хакеров на территории страны и отсекать их от государственной финансовой системы. А в 2016 году под действие документа попали лица, находящиеся вне пределов соединенных Штатов.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР‍
Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР‍

Американский президент Дональд Трамп продлил санкции в отношении КНДР еще на год. В пресс-службе Белого дома данную информацию подтверждают. Также

Трамп продлил действие закона о чрезвычайном положении в связи с киберугрозами‍
Трамп продлил действие закона о чрезвычайном положении в связи с киберугрозами‍

Американский президент Дональд Трамп утвердился в решении продлить еще на год действие указа, которые предусматривает возможность введения санкционного режима

Барак Обама продлил действие санкций против Ирана
Барак Обама продлил действие санкций против Ирана

Барак Обама продлил действие санкций против Ирана. Напомним, согласно ранее принятому решению США, запреты для Тегерана должны были действовать до 15 марта.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости