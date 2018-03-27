Трамп продлил антироссийские санкции еще на год из-за кибератаки на США

Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций за кибератаки на Вашингтон еще на год. В числе стран, к которым применяются ограничения, есть и Россия.

Дарья Светозарова

В спецуведомлении Белого дома сказано, что хакерская активность в киберпространстве до сих пор служит источником угрозы для национальной безопасности Америки, ее внешней политики и экономики. В связи с этим хозяин овального кабинета распорядился продлить чрезвычайное положение, которое ввел еще его предшественник Барак Обама.Указ 13694 был подписан еще 1 апреля 2015 года. Он предусматривал полную свободу действия Минфина в вопросе блокировки любых активов, находящихся в немилости у США хакеров на территории страны и отсекать их от государственной финансовой системы. А в 2016 году под действие документа попали лица, находящиеся вне пределов соединенных Штатов.