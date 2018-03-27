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| | МИД Великобритании назвал Ассанжа "червяком"

МИД Великобритании назвал Ассанжа "червяком"

Вчера, 22:42
Британский МИД назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "несчастным червяком», понадеявшись, что журналиста когда-то выдадут Лондону. Об этом пишут СМИ.

МИД Великобритании назвал Ассанжа "червяком"

 

Представитель МИД королевства, помощник Бориса Джонсона Алан Дункан, выступая в парламенте, заявил о личном сожалении касательно того, что Ассанж находится в посольстве Эквадора. Он уверен, что когда-то придет время и журналист покинет стены дипмиссии, после чего его станет судить английский суд. Основатель WikiLeaks пытается скрыться от правосудия о помещении эквадорского посольств в британской столице уже в течение шести лет. В феврале суд отказался отменять ордер на арест Ассанжа.

Скандальный корреспондент скрывается, опасаясь выдачи Швеции, где его обвиняют в изнасиловании. В США его могут приговорит к высшей мере наказания за обнародование секретных данных.
Никита Готский
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