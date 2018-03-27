В США создали уникальный воздушный дрон-топливозаправщик

В США создали воздушный беспилотный топливозаправщик MQ-25 Stingray по заказу ВМС страны. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Никита Готский

На территории североамериканской страны удалось рассекретить внешность дрона-топливозаправщика, который разрабатывают с компании Lockheed Martin. Объект создается по заказу ВМС США, первоначально он задумывался как беспилотный невидимый бомбардировщик, являющийся неуязвимым для механизмов противовоздушной обороны соперника. Собирали его под меткой RAQ-25.Планы ВМС изменились два года назад. Военные изменили свои пожелания касательно палубного дрона и проект получил нынешнее наименование. Он не сможет нести на борту какое-либо вооружение, также для него не предусмотрел стелс-покрытие. Новинка внешне существенно припоминает бомбардировщик B-2 Spirit, но меньше его в размерах.