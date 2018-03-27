Телеканал США полтора часа показывал застрявшую на столбе кошку

Журналисты одного из телеканалов США узнали, что в городе Финикс уже несколько дней подряд с высокого столба не может слезть кошка Джипси. Сотрудники канала решили помочь животному, а процесс спасения транслировали в Facebook.





Во время стрима со спасением кошки в пожарную часть Финикса позвонили сотни обеспокоенных ее судьбой жителей.

Около полутора часа длилась трансляция в Facebook того, как сотрудники одного из американских телеканалов предпринимали попытки для спасения кошки по имени Джипси, которая не смогла слезть с высокого столба. Происшествие случилось в городе Финикс штата Аризона.В прямом эфире за судьбой кошки следили 500 тыс человек. Помочь Джипси пытались и местные жители города: они соорудили из длинной палки и привязанного к ней ведерка своеобразный «ковш», с помощью которого хотели спустить животное на землю. Однако кошка испугалась и не стала залезать в ведерко. Кошку удалось снять только, когда один из местных жителей приставил к столбу лестницу, залез к кошке, а потом вместе с ней на руках спустился вниз.