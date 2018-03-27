Телеканал США полтора часа показывал застрявшую на столбе кошку

Около полутора часа длилась трансляция в Facebook того, как сотрудники одного из американских телеканалов предпринимали попытки для спасения кошки по имени Джипси, которая не смогла слезть с высокого столба. Происшествие случилось в городе Финикс штата Аризона.
В прямом эфире за судьбой кошки следили 500 тыс человек. Помочь Джипси пытались и местные жители города: они соорудили из длинной палки и привязанного к ней ведерка своеобразный «ковш», с помощью которого хотели спустить животное на землю. Однако кошка испугалась и не стала залезать в ведерко. Кошку удалось снять только, когда один из местных жителей приставил к столбу лестницу, залез к кошке, а потом вместе с ней на руках спустился вниз.
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