Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Японские астрономы предлагают любителям космоса отправить послание на Меркурий Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово
| | Через десять лет армия США победит «любого врага»

Через десять лет армия США победит «любого врага»

Сегодня, 21:42
Всего десять лет понадобиться Соединенным Штатам Америки, чтобы получить возможность сокрушить любого противника в любой войне. Министр армии США Марк Эспер подчеркнул, что к 2028 году сухопутные войска смогут отразить атаку любого врага и привести страну к решительной победе во всевозможных сражениях.

Через десять лет армия США победит «любого врага»

 

По его словам, американские бойцы одновременно смогут удерживать другие государства и отражать атаки внутренних нерегулярных вооруженных формирований. Эспер уверен, что армия сможет побеждать благодаря использованию современных наземных пилотируемых транспортных средств, равно как и дронов. Также боеспособность усилит применение самолетов, технических систем и вооружений последнего образца. В то же время для победоносной войны одной техники мало. Министр армии США уверяет, что этому будут способствовать надежные общевойсковые формирования и тактика командования, которая основана на новейшей военной доктрине.

Имея все вышеперечисленное, американская армия, по словам Эспера, не будет иметь себе равных в мире по поражающим способностям. В ближайшие десять подразделения станут более маневренными и смертоносными и для этого эксперты уже перекраивают военную доктрину, внося изменения в программу обучения и организацию комплектации сухопутных войск. К 2028 году к службе в Вооруженных силах американцы намерены привлечь полмиллиона человек, сейчас же в армии СШ насчитывается 476 тысяч бойцов.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Армия Турции потеряла в Сирии 14 своих бойцов
Армия Турции потеряла в Сирии 14 своих бойцов

Представители Генерального штаба армии Турции заявили о том, что в среду погибли более 14 их военнослужащих, в ходе операции по освобождению от экстремистов

Марк Цукерберг победит бедность с помощью интернета
Марк Цукерберг победит бедность с помощью интернета

Интернет в будущем сможет победить бедность. Об этом заявил Марк Цукерберг, который является создателем социальной сети Facebook.

Шойгу: Армия РФ готова к любому развитию событий на Украине
Шойгу: Армия РФ готова к любому развитию событий на Украине

Глава российского Министерства внутренних дел Сергей Шойгу заявил, что армия РФ готова к любому развитию событий на Украине, так как боеспособность данного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости