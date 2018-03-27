Через десять лет армия США победит «любого врага»

Всего десять лет понадобиться Соединенным Штатам Америки, чтобы получить возможность сокрушить любого противника в любой войне. Министр армии США Марк Эспер подчеркнул, что к 2028 году сухопутные войска смогут отразить атаку любого врага и привести страну к решительной победе во всевозможных сражениях.

Дарья Светозарова

По его словам, американские бойцы одновременно смогут удерживать другие государства и отражать атаки внутренних нерегулярных вооруженных формирований. Эспер уверен, что армия сможет побеждать благодаря использованию современных наземных пилотируемых транспортных средств, равно как и дронов. Также боеспособность усилит применение самолетов, технических систем и вооружений последнего образца. В то же время для победоносной войны одной техники мало. Министр армии США уверяет, что этому будут способствовать надежные общевойсковые формирования и тактика командования, которая основана на новейшей военной доктрине.Имея все вышеперечисленное, американская армия, по словам Эспера, не будет иметь себе равных в мире по поражающим способностям. В ближайшие десять подразделения станут более маневренными и смертоносными и для этого эксперты уже перекраивают военную доктрину, внося изменения в программу обучения и организацию комплектации сухопутных войск. К 2028 году к службе в Вооруженных силах американцы намерены привлечь полмиллиона человек, сейчас же в армии СШ насчитывается 476 тысяч бойцов.