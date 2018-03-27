Экс-президент США озвучил грубейшие ошибки Дональда Трампа

93-летний экс-глава Соединённых Штатов Америки Джимми Картер считает неудачным решение о назначении Джона Болтона советником Дональда Трампа.

Дарья Дмитриева

Действующий президент Штатов Америки назначил своим советником по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Вопреки этому глава Штатов в 1977-1981-х годах уверяет, что это страшнейшая ошибка Трампа.Раннее было известно, что именно Джон Болтон выступал за военные действия с Северной Кореей. Также он был инициатором ввода войск на земли Ирака. Как теперь человек, считающий, что нужно начинать войну, может отвечать за безопасность страны для Джимми Картера непонятно. Он уверен, что Трамп рано или поздно убедится, что его решение провальное.До бывшего постоянного представителя США при ООН Джона Болтона должность советника по национальной безопасности занимал Герберт Макмастер, которого Трамп считал слишком жестоким подходом к вопросам безопасности и постоянными сборами неспециализированных совещаний. Смена политиков произошла на прошлой неделе. Новый чиновник начнёт свою политику с 9 апреля текущего года.