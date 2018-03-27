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| | Президент Чехии займется проверкой возможности производства «Новичка» в своей стране

Президент Чехии займется проверкой возможности производства «Новичка» в своей стране

Сегодня, 21:12
Из-за нашумевшего «дела Скрипаля», президентом Чехии Милошом Земаном поручено контрразведке выяснить возможность полеводства или хранения в стране нервно-паралитического химического вещества «Новичок». Об этом сообщил пресс-секретарь президента.

Президент Чехии займется проверкой возможности производства «Новичка» в своей стране

 

Чешский президент Милош Земан из-за «дела Скрипаля» приказал проверить то, возможно ли в Чехии произвести и хранить вещество нервно-паралитического действия «Новичок». Выяснением данного вопроса займется контрразведка Чехии, сообщил пресс-секретарь президента. Также Земан принял миноброны Карлу Шлехтову, подробности этой встречи не озвучиваются.

Из британского города Солсбери 4 марта появилось сообщение об отравлении российского и советского шпиона Сергея Скрипаля вместе с его дочерью. Британия подозревает в причастности к отравлению российскую сторону, из-за чего из Лондона были высланы 20 российских дипломатов. Британия считает, что отравление было осуществлено при помощи «Новичка», произведённого в РФ, Россия же отрицает это утверждение.
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