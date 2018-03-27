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| | В Стамбуле сломанный эскалатор «зажевал» мужчину

В Стамбуле сломанный эскалатор «зажевал» мужчину

Сегодня, 21:02
Гражданин Турции в Стамбуле застрял во внезапно «поглотившем» его сломанном эскалаторе. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.

В Стамбуле сломанный эскалатор «зажевал» мужчину

 

При входе на станцию метрополитена в Стамбуле гражданину Турции не повезло пройти по сломанному эскалатору именно в тот момент, когда тот внезапно «поглотил» его. Когда пострадавший был внутри гусеницы эскалатора, механизм не прекращал движение. Несколько впереди идущих людей едва также не упали в дыру между эскалаторными звеньями.

На место происшествия вызвали спасательную службу, сотрудники которой на протяжении часа освобождали из-под ступеней эскалатора пострадавшего мужчину. Пострадавший госпитализирован. Про состояние его здоровья в настоящее время пока нет информации.

 
 
 
Сотрудники стамбульского метрополитена рассказали, что перед сломанным эскалатором стоял предупреждающий знак, но из-за интенсивного движения большого количества людей, люди вынуждены были по нему спускаться.

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