В Стамбуле сломанный эскалатор «зажевал» мужчину

Гражданин Турции в Стамбуле застрял во внезапно «поглотившем» его сломанном эскалаторе. Происшествие сняла камера видеонаблюдения.





Сотрудники стамбульского метрополитена рассказали, что перед сломанным эскалатором стоял предупреждающий знак, но из-за интенсивного движения большого количества людей, люди вынуждены были по нему спускаться.

При входе на станцию метрополитена в Стамбуле гражданину Турции не повезло пройти по сломанному эскалатору именно в тот момент, когда тот внезапно «поглотил» его. Когда пострадавший был внутри гусеницы эскалатора, механизм не прекращал движение. Несколько впереди идущих людей едва также не упали в дыру между эскалаторными звеньями.На место происшествия вызвали спасательную службу, сотрудники которой на протяжении часа освобождали из-под ступеней эскалатора пострадавшего мужчину. Пострадавший госпитализирован. Про состояние его здоровья в настоящее время пока нет информации.