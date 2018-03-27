В Киеве почтили память жертв трагедии в Кемерово

У посольства России в Киеве возложены цветы для почтения памяти ушедших из жизни после трагедии в Кемерово. Министр иностранных дел Украины выразил соболезнования семьям людей, погибших во время пожара.

У посольства Российской Федерации в Киеве возложили цветы как дань памяти ушедшим из жизни людям из-за пожара в торговом центре Кемерово. Свои соболезнования по этому поводу выразил и глава МИД Украины Павел Климкин.Под одним из фото, где запечатлены цветы и российского посольства, некоторые россияне благодарят киевлян, что политика не мешает им вести себя человечно в такой трагической ситуации. Это мнение было поддержано и другими пользователями, которые считают, что люди всегда должны оставаться людьми, и не стоит идти на поводу желаний властей.

Не сумели спасись из горящего здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, по настоящим данным, 64 человека. В их числе 41 ребенок. Следствие считает, что возгорание произошло в детской зоне на верхнем этаже центра, а из-за неработающих аварийных выходов, люди не смогли покинуть здание.