Директор DC Entertaiment уходит с поста на неопределенный срок

Как стало известно, Нельсон взяла отпуск для решения личных проблем. Предполагается, что спустя определенное время она снова вернется к своим трудовым обязанностям. В WB заявили, что через 22 года работы в организации Диана собирается «перезарядиться» и больше времени отдохнуть со своими родственниками и близкими. Решение Нельсон было поддержано в компании.
Диана Нельсон работает руководителем Dc Entertaiment последние девять лет. Во время ее правления стартовало глобальное расширение вселенной комиксов, стало больше и число телевизионных проектов. В минувшем году руководитель перенесла медицинскую операцию на спине. Пока Нельсон будет находится в отпуске, ее обязанности директора будут выполнять помощник президента по развитию бизнеса Томас Гевеке и ряд топ-менеджеров.
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