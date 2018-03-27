Директор DC Entertaiment уходит с поста на неопределенный срок

Руководитель DC Entertaiment Диана Нельсон в начале апреля временно покинет свой пост. Об этом пишет пресса со ссылкой на руководителей Warner Bros.

Как стало известно, Нельсон взяла отпуск для решения личных проблем. Предполагается, что спустя определенное время она снова вернется к своим трудовым обязанностям. В WB заявили, что через 22 года работы в организации Диана собирается «перезарядиться» и больше времени отдохнуть со своими родственниками и близкими. Решение Нельсон было поддержано в компании.

Никита Готский

Диана Нельсон работает руководителем Dc Entertaiment последние девять лет. Во время ее правления стартовало глобальное расширение вселенной комиксов, стало больше и число телевизионных проектов. В минувшем году руководитель перенесла медицинскую операцию на спине. Пока Нельсон будет находится в отпуске, ее обязанности директора будут выполнять помощник президента по развитию бизнеса Томас Гевеке и ряд топ-менеджеров.