Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово В СМИ США войска России назвали одной из самых сильных армий будущего Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре
| | Директор DC Entertaiment уходит с поста на неопределенный срок

Директор DC Entertaiment уходит с поста на неопределенный срок

Сегодня, 15:21
Руководитель DC Entertaiment Диана Нельсон в начале апреля временно покинет свой пост. Об этом пишет пресса со ссылкой на руководителей Warner Bros.

Директор DC Entertaiment уходит с поста на неопределенный срок

 

Как стало известно, Нельсон взяла отпуск для решения личных проблем. Предполагается, что спустя определенное время она снова вернется к своим трудовым обязанностям. В WB заявили, что через 22 года работы в организации Диана собирается «перезарядиться» и больше времени отдохнуть со своими родственниками и близкими. Решение Нельсон было поддержано в компании.

Директор DC Entertaiment уходит с поста на неопределенный срок

 

Диана Нельсон работает руководителем Dc Entertaiment последние девять лет. Во время ее правления стартовало глобальное расширение вселенной комиксов, стало больше и число телевизионных проектов. В минувшем году руководитель перенесла медицинскую операцию на спине. Пока Нельсон будет находится в отпуске, ее обязанности директора будут выполнять помощник президента по развитию бизнеса Томас Гевеке и ряд топ-менеджеров.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Эдгард Запашный остался крайне возмущен наградой Ирины Нельсон
Эдгард Запашный остался крайне возмущен наградой Ирины Нельсон

Эдгард Запашный высказал негодование в сторону мужа солистки группы Reflex Ирины Нельсон. Его разъярило то, что исполнительница получила орден «За заслуги

Певица Ирина Нельсон удивила своей моложавостью
Певица Ирина Нельсон удивила своей моложавостью

Вокалистка известной российской поп-группы Reflex Ирина Нельсон поразила общественность своим необычным внешним видом. Вынырнув из небытия, певица пришла на

Комик Ли Нельсон бросил в Йозефа Блаттера пачку фальшивых долларов
Комик Ли Нельсон бросил в Йозефа Блаттера пачку фальшивых долларов

Молодой британский комик Ли Нельсон сорвал пресс-конференцию президента ФИФА. Парень бросил в Блаттера пачку фальшивых долларов. Встречу с журналистами

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости