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| | В СМИ США войска России назвали одной из самых сильных армий будущего

В СМИ США войска России назвали одной из самых сильных армий будущего

Сегодня, 14:47
Специалисты американского издания The National Interest опубликовали список стран, которые уже к 2030 году будут иметь господствующие армии будущего. Одним из пяти государств, представленных в списке, является Российская Федерация.

В СМИ США войска России назвали одной из самых сильных армий будущего

 

Роберт Фарли, являющийся признанным военным экспертом, стал автором списка стран, в которые попали государства, чьи армии уже к 2030 году станут самыми мощными на всей планете. В опубликованный список попали такие страны как: Россия, Китай, Индия, США, а также Франция. По мнению Фарли, в 2030 году армия России станет одной из самых смертоносных на планете. Однако эксперт заметил, что из-за ограниченного доступа к некоторым технологиям у российской армии возникнут проблемы определённого характера.

Одной из такой проблем, по мнению Роберта, является усугубление ситуации с вооруженными силами России, которые помимо дилеммы между контрактной и обязательной службами в армии, также страдают и от постепенного сокращения населения.
Александр Вест
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