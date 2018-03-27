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| | Голодавший целый год питон съел оленя

Голодавший целый год питон съел оленя

Сегодня, 13:06
В Индонезии сетчатый питон не ел ничего целый год. После столь продолжительного голодания самая длинная в мире змея целиком проглотила оленя. Теперь питону придется переваривать добычу неделю.

Голодавший целый год питон съел оленя

 

СМИ обратили внимание на необычный инцидент, произошедший в Индонезии. YouTube-канал Discovery UK обнародовал уникальное видео. В ролике голодавший целый год питон нападает на 30-килограммового оленя, валит его на землю и обвивается вокруг кольцами. В течение нескольких минут животное еще пытается что-то сделать, но затем просто задыхается, и змея приступает к заглатыванию оленя. Питон выплевывает трахею, чтобы самому не погибнуть при поедании добычи.

 

Специалисты уточняют, что на переваривание 30-килограммового оленя у питона уйдет целая неделя. За это время сердце и печень питона увеличатся на 40%, чтобы организм рептилии смог усвоить добычу. Следует отметить, что после такого приема пищи питон снова сможет не есть целый год.
Виктория Озерова
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