Голодавший целый год питон съел оленя

В Индонезии сетчатый питон не ел ничего целый год. После столь продолжительного голодания самая длинная в мире змея целиком проглотила оленя. Теперь питону придется переваривать добычу неделю.

Виктория Озерова

СМИ обратили внимание на необычный инцидент, произошедший в Индонезии. YouTube-канал Discovery UK обнародовал уникальное видео. В ролике голодавший целый год питон нападает на 30-килограммового оленя, валит его на землю и обвивается вокруг кольцами. В течение нескольких минут животное еще пытается что-то сделать, но затем просто задыхается, и змея приступает к заглатыванию оленя. Питон выплевывает трахею, чтобы самому не погибнуть при поедании добычи.Специалисты уточняют, что на переваривание 30-килограммового оленя у питона уйдет целая неделя. За это время сердце и печень питона увеличатся на 40%, чтобы организм рептилии смог усвоить добычу. Следует отметить, что после такого приема пищи питон снова сможет не есть целый год.