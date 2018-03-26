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| | Адвокат Дональда Трампа заплатил порноактрисе 130 тыс долларов

Адвокат Дональда Трампа заплатил порноактрисе 130 тыс долларов

Вчера, 23:15
Под угрозой оказалась карьера и семья президента США Дональда Трампа после интервью бывшей порноактрисы. Дело в том, что 2006 году у миллионера с ней был мимолетный роман.

Адвокат Дональда Трампа заплатил порноактрисе 130 тыс долларов

 

Карьера и семья президента США Дональда Трампа оказалась под угрозой после интервью порноактрисы, с которой миллионер в 2006 закрутил мимолетный роман. За 11 дней до выборов с ней заключили контракт о неразглашении данной информации и заплатили 130 тыс долларов.

Порноактриса вспоминает, что познакомилась с бизнесменом на турнире по гольфу. Они поужинали, а потом они поднялись в номер Трампа, где он говорил только о себе, бравируя своим фото в журнале. Женщина пообещала «наказать» его за то, что он все время говорит о себе и отшлепать его этим же журналом. По словам порноактрисы, она задуманное ей удалось, у них была любовная связь из-за того, что женщина хотела получить приглашение на реалити-шоу.

В 2011 году она впервые рассказала эту историю одному из американских изданий, за что получила 11 тыс долларов. Хоть статья так и не вышла, ей стали угрожать, а когда информация о ее связи с миллионером просочилась в Сеть, она решила публично ее опровергнуть.

Перед выборами президента США в 2016 году адвокат Трампа заплатил ей 130 тыс долларов за молчание. В 2018 году информация о романе политика вновь всплыла, и бывшая порноактриса решила рассказать всю правду. Адвокат президента признался, что действительно платил женщине, но уточнил, что это никак не связано с предвыборной кампанией Дональда Трампа.
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