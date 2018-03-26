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| | Меланья Трамп не разведется со своим мужем

Меланья Трамп не разведется со своим мужем

Вчера, 23:26
Меланья Трамп опровергла слухи о разводе с Дональдом Трампом. Об этом она сообщила в своем блоге.

Меланья Трамп не разведется со своим мужем

 

Не так давно западные СМИ писали о предстоящем расставании звездной пары президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи. Шеф Белого дома заявил, что данная информация не соответствует действительности, его жена последовала примеру мужа, отметив, у них все хорошо по-прежнему. Первая леди страны обнародовала фотографию, где запечатлена в компании своего супруга. Судя по всему, у возлюбленных все в порядке, поэтому они и показывают теплые семейные отношения.

Для президента США брак с Меланьей третий по счету. В 1977 году он связал себя узами брака с Иваной Зельничковой, но в 1992 году они расстались. Уже в следующем году он женился на Марле Мейплз, но данный союз продержался только шесть лет. Холостяком будущий глава США оставался до 2004 года, пока не сделал предложение Меланье Трамп.
Никита Готский
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