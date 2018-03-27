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| | «Налог на дождь и коровье пуканье»: Самые странные сборы в мире

«Налог на дождь и коровье пуканье»: Самые странные сборы в мире

Сегодня, 08:24
Условия современной жизни таковы, что налогами облагается абсолютно все. «Благие цели» налогов, конечно, понятны - социальная защищенность, развитие общественных структур и т.д., но иногда авторы налогов доходят просто до абсурда, и примеров тому великое множество. Одним из таких «лидеров абсурда» стал введенный в 17 веке в Великобритании налог на окна. В результате чего, уплатившие налог богатые граждане могли установить в свои жилища окна, а бедным пришлось их замуровывать. Поэтому снизился уровень гигиены и начались тотальные заболевания. Правда, спустя пол-века правительство распорядилось отменить налог.

«Налог на дождь и коровье пуканье»: Самые странные сборы в мире

 

Рациональные немцы придумали налог на дождевую воду, которая попадает на различные твердые поверхности (крышу дома, площадку для авто, террасу и т.д.), а затем уходит в канализацию. При этом вода от дождя, оказывающаяся на земле, траве, клумбах налогообложению не подлежит.

Сборы на мирную обстановку в своей стране платят граждане некоторых западноафриканских государств, в которых десятилетиями даже не ведется никаких военных действий. Тем не менее, и без того находящиеся за чертой бедности жители платят около 12 евро в год за мирную жизнь. Эстонцы решили удивить по-своему и десять лет назад ввели налог на коровье пуканье. Его обосновали так: в отсутствие в стране предприятий, загрязняющих атмосферу, нужно обложить налогом тех, кто больше всего «пачкает» воздух - то есть коров. С владельцев этих животных берут плату за то, что их коровы выделяют в атмосферу метан. При этом, других животных, например, лошадей и свиней, поборами облагать не стали. Кстати, на 5 лет раньше эстонцев такой законопроект хотели принять новозеландцы, но фермеры активно воспротивились и проект канул в небытие.

«Налогом на солнце» называют поборы, которые платят туристы, прибывающие на Ибицу, Майорку и Менорку. Налог равняется одному евро в день, а собранные суммы тратятся на улучшение инфраструктуры туризма. Учитывая немалый туристический поток на острова, налог на солнце приносит ощутимые поступления в государственную казну. Один из нематериальных налогов придуман в Венеции - это налог на тень. Так, владельцы кафе, магазинов и прочих заведений, тень от которых попадает на землю, находящуюся в муниципальной собственности, облагаются соответствующим сбором. Те владельцы заведений, кто не захотел платить этот сбор, демонтировали козырьки и навесы с фасадов зданий, остальные же регулярно платят соответствующий взнос в бюджет города.
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