Злобный сотрудник полиции разгромил McDonald's в США

В США сотрудник полиции атаковал логотип компании McDonald's - букву "M". Причиной этому послужил отказ работников приготовить ему 30 бургеров.

Никита Готский

Правоохранитель подъехал к одному из ресторанов быстрого питания McDonald's, дабы купить 30 дабл-бургеров. Сотрудник отказался выполнять его просьбу, мужчина расстроился и порвал рекламный щит, а далее попытался разгромить логотип заведения.Сотрудник полиции США схватил работника за форму, что не понравилось одному из клиентов. Он достал оружие и направил его на хулигана. Теперь стражи правопорядка обвиняют его в дебоширстве, вандализме и преступном посягательстве.Осенью минувшего года пьяный житель США устроил дебош в McDonald's из-за отказа продать ему две сотни наггетсов. Протрезвевший человек отрицает обвинения, заявляя, что он не ест мясную пищу.