Экс-главу Каталонии задержали при переходе датской границы в Германии

Бывшего председателя каталонского правительства Карлеса Пучдемона задержали в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Политик пытался пересечь датскую границу.
Пучдемона задержали в личном автотранспорте по евроордеру, который ранее выдал Мадрид. Как говорят его правозащитники, в настоящее время немецкие сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Бывший премьер Каталонии хотел вначале отправиться в Гамбург, а далее в Бельгию. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ранее Мадрид выдал ордер на арест Пучдемона, он сам в это время находился на севере Европы.
Испанская прокуратура отправит документы своим коллегам из Германии для эстрадиции экс-главы каталонского парламента. Решение об отправке Пучдемона в Испанию примет немецкая прокуратура. Некоторые представители политических сил Каталонии уже потребовали освободить коллегу, они же считают, что вопрос эстрадиции Пучдемона не является "немецким вопросом".
Никита Готский
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