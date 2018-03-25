Экс-главу Каталонии задержали при переходе датской границы в Германии

Пучдемона задержали в личном автотранспорте по евроордеру, который ранее выдал Мадрид. Как говорят его правозащитники, в настоящее время немецкие сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Бывший премьер Каталонии хотел вначале отправиться в Гамбург, а далее в Бельгию. Теперь ему грозит до 25 лет тюрьмы. Ранее Мадрид выдал ордер на арест Пучдемона, он сам в это время находился на севере Европы.