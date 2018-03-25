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| | ВВС США нанесли авиаудар по лагерю боевиков в Ливии

ВВС США нанесли авиаудар по лагерю боевиков в Ливии

Сегодня, 19:15
24 марта по городу Убари в Сахаре, который расположен на юго-западе Ливии, ВВС США нанесло авиационный удар по лагерю боевиков, и ликвидировало двое террористов.

ВВС США нанесли авиаудар по лагерю боевиков в Ливии

 

В совместном согласии с ливийским правительством ВВС США будет помогать Ливия, бороться с терроризмом. Вчера вблизи города Убари был уничтожен авиаударом террористический лагерь, из числа мирных жителей никто не пострадал.

Напомним, что после гражданского переворота и убийства главы страны Ливия Муаммара Каддафи, происшедшее в 2011 году, ливийское государство раскололось на две части. Это спровоцировало росту вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ливия стала центром контрабанды и перевалочным пунктом нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Пелагея Лебединская
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