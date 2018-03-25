В Индии заклинатель змей чуть не погиб в объятиях питона

В Индии на видео попало заклинание змей, которое едва не закончилось смертью для заклинателя. А во всем повинен не в меру «любвеобильный» питон.

Дарья Светозарова

Очевидцы наблюдали за тем, как гигантское пресмыкающееся обвивает кольцами заклинателя, словно хочет обнять. Поначалу зрители не мешали змее, поскольку считали происходящее частью представления. Однако потом, когда бедолага начал синеть, он упал на землю и начал биться в судорогах, ему поспешили на помощь. Оказалось, что питон решил полакомиться человечиной, а для начала по его, змеиному разумению, нужно было задушить. И тут рептилия решила привести свой замысел в действие.Отбитого у питона заклинателя отправили в больницу в Уттар-Прадеше. Некоторые пользователи все же занимались тем, что снимали процесс удушения на видео.