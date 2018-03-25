Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Невиданное хамство: Песков прокомментировал действия Лондона в «деле Скрипаля» Эксперты назвали лучшие приложения и гаджеты для уборки дома AliExpress на днях завершает свою акцию грандиозных распродаж Во время матча скончался 25-летний хорватский футболист Специалисты: Смех уменьшает стресс и укрепляет отношения Цукерберг принес извинения за слив данных пользователей Facebook Усы для Грудинина: В Сети появилась новая бесплатная игра про экс-кандидата Новые «Симпсоны»: Владимира Путина назначили госсекретарем США Из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово пострадали семь человек Седокова рассказала об ужасных последствиях необдуманных фраз США эвакуирует на Украину миллионы «вулканических беженцев» из Йеллоустона 88-летний старик расстрелял проститутку из-за 20 долларов
| | В Индии заклинатель змей чуть не погиб в объятиях питона

В Индии заклинатель змей чуть не погиб в объятиях питона

Сегодня, 18:58
В Индии на видео попало заклинание змей, которое едва не закончилось смертью для заклинателя. А во всем повинен не в меру «любвеобильный» питон.

В Индии заклинатель змей чуть не погиб в объятиях питона

 

Очевидцы наблюдали за тем, как гигантское пресмыкающееся обвивает кольцами заклинателя, словно хочет обнять. Поначалу зрители не мешали змее, поскольку считали происходящее частью представления. Однако потом, когда бедолага начал синеть, он упал на землю и начал биться в судорогах, ему поспешили на помощь. Оказалось, что питон решил полакомиться человечиной, а для начала по его, змеиному разумению, нужно было задушить. И тут рептилия решила привести свой замысел в действие.


Отбитого у питона заклинателя отправили в больницу в Уттар-Прадеше. Некоторые пользователи все же занимались тем, что снимали процесс удушения на видео.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Австралии украинка на каблуках поймала питона
В Австралии украинка на каблуках поймала питона

В австралийском Брисбене украинская туристка одолела питона, длинной 2,5 метра.

В Австралии питон пытался съесть шестилетнего мальчика
В Австралии питон пытался съесть шестилетнего мальчика

В австралийском штате Новый Южный Уэльс двухметровый питон пытался съесть шестилетнего мальчика, когда тот спал. Крики сына услышала мать и прибежала на

В Сингапуре питон и кобра сошлись в неравной схватке
В Сингапуре питон и кобра сошлись в неравной схватке

В Сингапуре возле Наньянского технологического университета произошла схватка сетчатого питона и королевской кобры, свидетелями которой стали студенты и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости