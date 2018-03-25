СМИ: Обыск в Cambridge Analytica в Лондоне растянулся на семь часов

Согласно сведениям, предоставленным сторонним наблюдателем, минивен, куда погрузили конфискованные в ходе обыска материалы, отправился неизвестном направлении, отъехав от здания компании в районе 03:00 в субботу по местному времени, при этом после него из офиса вышла группа следователей.
Разрешение на обыск выдал Высокий суд Лондона, тем самым удовлетворив иск, полученный от сотрудников регулирующей инстанции в области информации, которые провели личное расследование, установив, что Cambridge Analytica нелегально собрала персональные данные более чем 50 миллионов подписчиков соцсети Facebook с целью дальнейшего создания алгоритма политических предпочтений потенциальных избирателей.
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