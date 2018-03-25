СМИ: Обыск в Cambridge Analytica в Лондоне растянулся на семь часов

Сотрудники службы уполномоченного Великобритании по вопросам информации, получившие специальный орден, провели обыск в здании штаб-квартиры организации Cambridge Analytica, расположенном в центре Лондона. Информацию сегодня, 25 марта, обнародовало агентство Press Association.

Пойда Анна

Согласно сведениям, предоставленным сторонним наблюдателем, минивен, куда погрузили конфискованные в ходе обыска материалы, отправился неизвестном направлении, отъехав от здания компании в районе 03:00 в субботу по местному времени, при этом после него из офиса вышла группа следователей.Разрешение на обыск выдал Высокий суд Лондона, тем самым удовлетворив иск, полученный от сотрудников регулирующей инстанции в области информации, которые провели личное расследование, установив, что Cambridge Analytica нелегально собрала персональные данные более чем 50 миллионов подписчиков соцсети Facebook с целью дальнейшего создания алгоритма политических предпочтений потенциальных избирателей.