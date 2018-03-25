СМИ: Между Россией и КНДР планируют построить мост

Американские СМИ узнали о переговорах, которые ведут между собой Москва и Пхеньян. Их главной темой является строительство моста между РФ и КНДР, который может позитивно сказаться на экономических отношениях между государствами.

Пойда Анна

Согласно данным, полученным изданием The Washington Post от анонимного источника из правительства, данный проект может носить коммерческий характер, поскольку между Россией и КНДР уже существует железнодорожный мост, через реку Туманная. Однако это сооружения не подходит для автомобилей, которым приходится добираться через КНР, тратя на объезд большое количество времени.Новый мост может решить проблему с объездом, а также поможет наладить торговые отношение двух стран, которые пострадали в результате санкций ОНН, расширив товарооборот и скорость доставки продукции.