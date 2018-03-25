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| | Под Донецком подорвалась разведывательная группа ВСУ

Под Донецком подорвалась разведывательная группа ВСУ

Сегодня, 15:56
Украинская разведывательная группа зашла на территорию ДНР и попала на минное поле. Военные пытались пробраться к позициям ополченцев. Такую информацию предоставил замком оперативного командования Донецкой республики Эдуард Басурин.

Под Донецком подорвалась разведывательная группа ВСУ

 

Басурин заявил, что диверсантов обнаружили неподалеку от поселка Пески примерно в 2 часа ночи. Установлено, что в состав группы наcчитывал не более 15 человек. Бойцы хотели перехватить позиции ДНР, - отметил Басурин.

Солдаты Донецкой республики наблюдали за военными Украины без открытия огня, но в ходе последующих событий военные попали на заминированную местность. В итоге силовики потеряли двух человек и три человека получили серьезные травмы.

Замком Донецкой республики сообщил, что когда силовики совершили отход, то их прикрывали из танков и минометов. К тому же украинская сторона вела обстрел позиций ДНР.

Бойцы ДНР предположили, что солдаты ВСУ находились в сильном алкогольном опьянении, так как украинская сторона уведомлена о том, что на данной территории установлены мины.
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