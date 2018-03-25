Анкара испытала свои первые баллистические ракеты

Турецкие солдаты провели испытание первых государственных баллистических ракет. С 2020 года начнется массовая сборка боеголовок «Боздоган» и «Гёкдоган».

Анкара с успехом провела тестирование первых баллистических ракет, созданных на турецких фабриках. Проектом занимались сотрудники Научно-исследовательского института и Совета по научно-техническим исследованиям. Именно они представили ракеты на форуме оборонной промышленности в Стамбуле. Испытания проходили на полигоне в Синопе.

Никита Готский

Сообщается, что в последнем квартале нынешнего года состоится запуск боеголовок для поражения передвигающихся целей. Касательно ракет, то в данном случае можно сказать, что «Боздоган» способна поражать цели на существенной дистанции, тогда как «Гёкдоган» предмет малого и среднего радиуса действия. Проект создания ракет закончится в ближайшие два года.