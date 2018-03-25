В Индии марихуана становится всё популярнее среди старшего поколения и женатых

В Индии марихуана становится всё популярнее, по результатам опроса Cannabis Price Index 2018. Однако «расслабляется» не молодёжь, а старшее поколение и «семейные» люди, как сообщает HotGeo.

Специалистов такая тенденция пугает. Молодёжь в Индии, смотря на пример старшего поколения и сама может увлечься марихуаной. Тем более, что что среди курильщиков есть и очень успешные люди. Местные жители отмечают, что самокрутка с каннабисом посреди рабочего дня или на корпоративе уже никого не удивляет, и любители такого не прячутся.

Прочие наркотические вещества, а также алкогольные и табачные изделия стали пользоваться меньшим спросом. Характерно, что вообще употребление марихуаны в Индии запрещено, и если будет замечено, то придётся платить штраф, а также есть риск отправиться в тюрьму. Однако курильщиков это, по всей видимости, не останавливает либо местные стражи правопорядка смотрят на такое спустя рукава. Причём больше всего любителей каннабиса в столичном округе Индии.

Ирина Летинская