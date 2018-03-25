В Индии марихуана становится всё популярнее среди старшего поколения и женатых

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У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…
Верховный суд Индии постановил, что жители страны имеют право на пассивную эвтаназию, то есть отключение от систем, обеспечивающих функционирование организма в
В парламенте Греции, хотят в течении двух недель, рассмотреть законопроект о производстве каннабиса. И мало того, хотят сделать выставку марихуаны Athens
Компания Suzuki запланировала выход четвертого поколения SUV Jimny. По первичным данным, сборка автомобилей будет проходить в Индии.