Китайцы заманивают туристов «самым страшным» мостом из стекла

В китайской провинции Хэбэй сконструировали самый длинный мост из стекла, который находится на высоте 218 метров от поверхности земли. Несмотря на кажущуюся хрупкость конструкции, посетители почитают своим долгом ступить на этот мост, а потом жалеют о содеянном.

Дарья Светозарова

Мало того, что сам мост прозрачный и пешехода не покидает ощущение, что под ним пустота, так и перила тоже стеклянные. Более того, мост качается от малейшего дуновения ветра. Очевидно, архитекторы сочли, что их затея покажется забавной. Как оказалось, они не ошиблись – люди белеют от страха, отчаянно цепляются за поручни, но все равно идут. Однажды под одним из туристов мост начал трескаться – по стеклу поползла настоящая паутинка. Незадачливый посетитель поспешил припустить в обратный путь, а затем оказалось, что это обычный спецэффект.Некоторым эта прогулка доставляет настоящее удовольствие. Прежде всего, самим китайцам. Очевидно, они настоящие любители экстрима и вовсе не боятся высоты. Еще один мост из стекла возвели в парке Чжанцзяцзе. Он построен в 2015 году и получил имя «Мост храбрых людей». Иногда по этому мосту, где непрозрачное стекло только у кромки, люди ползут на четвереньках: плачут, боятся, но все равно полны решимости сойти на твердую землю только на той стороне.