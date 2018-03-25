Китайцы заманивают туристов «самым страшным» мостом из стекла

Мало того, что сам мост прозрачный и пешехода не покидает ощущение, что под ним пустота, так и перила тоже стеклянные. Более того, мост качается от малейшего дуновения ветра. Очевидно, архитекторы сочли, что их затея покажется забавной. Как оказалось, они не ошиблись – люди белеют от страха, отчаянно цепляются за поручни, но все равно идут. Однажды под одним из туристов мост начал трескаться – по стеклу поползла настоящая паутинка. Незадачливый посетитель поспешил припустить в обратный путь, а затем оказалось, что это обычный спецэффект.
Некоторым эта прогулка доставляет настоящее удовольствие. Прежде всего, самим китайцам. Очевидно, они настоящие любители экстрима и вовсе не боятся высоты. Еще один мост из стекла возвели в парке Чжанцзяцзе. Он построен в 2015 году и получил имя «Мост храбрых людей». Иногда по этому мосту, где непрозрачное стекло только у кромки, люди ползут на четвереньках: плачут, боятся, но все равно полны решимости сойти на твердую землю только на той стороне.
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