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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | В Японии вулкан Симмоэ выбросил 3-километровый столб пепла

В Японии вулкан Симмоэ выбросил 3-километровый столб пепла

Сегодня, 12:57
Действующий вулкан Симмоэ, расположенный на японском острове Кюсю, снова проявил активность. Метеорологи зафиксировали «плевок» вулкана пеплом высотой более трех километров. Это уже не первое извержение Симмоэ «взрывного характера». Первое произошло в половине восьмого утра по местному времени или в половину второго ночи по Москве.

В Японии вулкан Симмоэ выбросил 3-километровый столб пепла

 

Через несколько часов после первого извержения вулкан выбросил из жерла несколько крупных камней. Они были разбросаны в радиусе 800 метров от кратера. Также метеорологи фиксируют сход пиропластического потока. Наблюдение за вулканом продолжается.

Пепел выпал также на территории поселка Мияконодзё, расположенного в десятикилометровом удалении от Симмоэ. В префектуре Миядзаки действует уже третий уровень опасности. Всего существует пять уровней. Третий уровень предусматривает запрет на восхождение на гору и даже нахождение с ней в непосредственной близости. Специалисты рекомендуют с особой осторожностью вести себя в двухкилометровом радиусе от активного вулкана, поскольку вероятны последующие выбросы лавы и камней. Четвертый и пятый уровни предусматривают готовность к эвакуации и саму эвакуация соответственно.
Дарья Светозарова
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