В Японии вулкан Симмоэ выбросил 3-километровый столб пепла

Через несколько часов после первого извержения вулкан выбросил из жерла несколько крупных камней. Они были разбросаны в радиусе 800 метров от кратера. Также метеорологи фиксируют сход пиропластического потока. Наблюдение за вулканом продолжается.
Пепел выпал также на территории поселка Мияконодзё, расположенного в десятикилометровом удалении от Симмоэ. В префектуре Миядзаки действует уже третий уровень опасности. Всего существует пять уровней. Третий уровень предусматривает запрет на восхождение на гору и даже нахождение с ней в непосредственной близости. Специалисты рекомендуют с особой осторожностью вести себя в двухкилометровом радиусе от активного вулкана, поскольку вероятны последующие выбросы лавы и камней. Четвертый и пятый уровни предусматривают готовность к эвакуации и саму эвакуация соответственно.
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