В Японии вулкан Симмоэ выбросил 3-километровый столб пепла

Действующий вулкан Симмоэ, расположенный на японском острове Кюсю, снова проявил активность. Метеорологи зафиксировали «плевок» вулкана пеплом высотой более трех километров. Это уже не первое извержение Симмоэ «взрывного характера». Первое произошло в половине восьмого утра по местному времени или в половину второго ночи по Москве.

Дарья Светозарова

Через несколько часов после первого извержения вулкан выбросил из жерла несколько крупных камней. Они были разбросаны в радиусе 800 метров от кратера. Также метеорологи фиксируют сход пиропластического потока. Наблюдение за вулканом продолжается.Пепел выпал также на территории поселка Мияконодзё, расположенного в десятикилометровом удалении от Симмоэ. В префектуре Миядзаки действует уже третий уровень опасности. Всего существует пять уровней. Третий уровень предусматривает запрет на восхождение на гору и даже нахождение с ней в непосредственной близости. Специалисты рекомендуют с особой осторожностью вести себя в двухкилометровом радиусе от активного вулкана, поскольку вероятны последующие выбросы лавы и камней. Четвертый и пятый уровни предусматривают готовность к эвакуации и саму эвакуация соответственно.