Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

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Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | "Самую ненавистную женщину в мире" выселили из дома

"Самую ненавистную женщину в мире" выселили из дома

Сегодня, 11:31
В Англии выселили из дома «самую ненавистную женщину в мире». Соседи жаловались на ее ненормальные действия.

"Самую ненавистную женщину в мире" выселили из дома

 

Инцидент произошел в Стаффордшире. Кирсти Шарман прославилась своим прозвищем «самая ненавистная в мире». Соседи не выдержали после записки, которую та оставила на стекле машины скорой помощи некоторое время назад. Девушка призвала незамедлительно убрать транспорт от ее жилища. Также в послании сообщалось, что Кирсти все равно, даже если вся улица рухнет под землю. Она кричала на медиков и просила убрать автомобиль.

Ее оштрафовали, а соседи обратились в полицию. Они говорят, что Шарман превратила их жизнь в ад: ругалась и портила их собственность. В итоге суд принял решение выселить ее.

Ранее в России бывший заключенный убил соседа по дому за громкую музыку. Он слушал аудиотреки на полной мощности, что не понравилось другому. Между ними возникла ссора, в результате чего противник громкой музыки был убит.
Никита Готский
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