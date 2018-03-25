"Самую ненавистную женщину в мире" выселили из дома

В Англии выселили из дома «самую ненавистную женщину в мире». Соседи жаловались на ее ненормальные действия.

Никита Готский

Инцидент произошел в Стаффордшире. Кирсти Шарман прославилась своим прозвищем «самая ненавистная в мире». Соседи не выдержали после записки, которую та оставила на стекле машины скорой помощи некоторое время назад. Девушка призвала незамедлительно убрать транспорт от ее жилища. Также в послании сообщалось, что Кирсти все равно, даже если вся улица рухнет под землю. Она кричала на медиков и просила убрать автомобиль.Ее оштрафовали, а соседи обратились в полицию. Они говорят, что Шарман превратила их жизнь в ад: ругалась и портила их собственность. В итоге суд принял решение выселить ее.Ранее в России бывший заключенный убил соседа по дому за громкую музыку. Он слушал аудиотреки на полной мощности, что не понравилось другому. Между ними возникла ссора, в результате чего противник громкой музыки был убит.