В США смерть настигла пожарных-добровольцев по дороге на вызов

Авария с летальным исходом произошла на территории Западной Виргинии, когда группа пожарных-добровольцев спешила на вызов. Согласно данным, предоставленным одним из местных изданий, в результате происшествия двое пожарных лишились жизни.

Пойда Анна

По официальной информации, группа пожарных-добровольцев, которые на территории США также работают в качестве спасателей, отреагировала на вызов о гибели трех человек, наступившей в результате ДТП, отправившись на место происшествия. Однако им не удалось добраться до пункта назначения, поскольку они сами попали в аварию.Двое пожарных из группы добровольцев, состоящей из пяти человек, скончались на месте, тогда как еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время о состоянии пострадавших ничего неизвестно.