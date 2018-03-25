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| | В США смерть настигла пожарных-добровольцев по дороге на вызов

В США смерть настигла пожарных-добровольцев по дороге на вызов

Сегодня, 09:45
Авария с летальным исходом произошла на территории Западной Виргинии, когда группа пожарных-добровольцев спешила на вызов. Согласно данным, предоставленным одним из местных изданий, в результате происшествия двое пожарных лишились жизни.

В США смерть настигла пожарных-добровольцев по дороге на вызов

 

По официальной информации, группа пожарных-добровольцев, которые на территории США также работают в качестве спасателей, отреагировала на вызов о гибели трех человек, наступившей в результате ДТП, отправившись на место происшествия. Однако им не удалось добраться до пункта назначения, поскольку они сами попали в аварию.

Двое пожарных из группы добровольцев, состоящей из пяти человек, скончались на месте, тогда как еще трое получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время о состоянии пострадавших ничего неизвестно.
Пойда Анна
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