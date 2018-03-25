Американца осудили на 60 лет за продажу четырехлетней дочери для секс-утех

Известно, что сутенер своей дочери проживает в штате Висконсин. Эндрю Терли искал покупателя на своего ребенка, заявляя, что 4-летнюю девочку можно использовать для сексуальных утех. За «общение» с малышкой, странный папа просил тысячу долларов за два часа.
Правоохранительные органы, узнав о ситуации, провели спецоперацию. С помощью «живца» удалось выйти на связь. Один из сотрудников полиции заказал девочку, оплатил услугу и оказался в комнате ребенка.
Отметим, если мужчина может рассчитывать на досрочное освобождение, но ему придется просидеть за решеткой минимум 45 лет.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях