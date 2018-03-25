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| | Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб

Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб

Сегодня, 09:34
Нахождение богатого месторождения природного газа в водах южной Австралии заставило общественность обратить внимание на ряд проблем. Добыча ресурсов в данном регионе позволит создать большое количество рабочих мест, однако это может стать угрозой для редких видов рыб.

Австралийцы опасаются, что добыча газа может уничтожить редких рыб

 

Ранее воды вблизи города Порт-Линкольна были известны большим количеством рыбы, которая принесла огромные доходы местным рыболовецким компаниям. Норвежская нефтяная корпорация Statoil обратила внимание на данный регион по той причине, что там обнаружены большие запасы природного газа. Уже к концу 2019 года компания планирует начать добычу ресурсов.

Эта новость стала одной из основных для планирования на недавних выборах. Австралийская история тесно связана с добычей природных ресурсов и их экспортом. Разработка месторождения газа позволит обеспечить работой большое количество населения южной части страны на большой промежуток времени, что воспринимается гражданами как отличная перспектива.

Однако не все восприняли идею настолько позитивно. Противники бурения противопоставили прибыли угрозу уничтожения нескольких уникальных видов морской фауны. Добыча природных ресурсов может вызвать разлив нефти, что повлечет за собой непоправимые последствия для региона, основная прибыль которого держится на рыбной ловле и морском туризме.
Павел Селивёрстов
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