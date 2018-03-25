В Гонконге рассказали о том, какую угрозу представляют чужеродные животные

Правительство Гонконга разрабатывает новую систему по охране разнообразия биологических видов. По их словам, инвазивные чужеродные организмы представляют серьезную угрозу для местной флоры и фауны.

Павел Селивёрстов

Несмотря на то, что экологам удалось выяснить основные угрозы для животных исторически живших в административном районе, еще не все механизмы воздействия чужеродных представителей фауны изучены. Специалисты отмечают, что около трети из 3000 видов растений появились в Гонконге благодаря вмешательству человека. Подобная тенденция наблюдается среди животных и рыб.Специалист Лау Вай-Нэнг отмечает, что правительству Гонконга следует помогать учённым в данной проблеме. Как пример он привел одну из плотоядных рыб, специально выведенных человеком, которые в последующем попали в водоемы административного района и стали угрозой для других видов фауны. Также он напомнил о том, как виноградная лоза микания стала мешать другим растениям, в буквальном смысле отбирая у них место под солнцем.Эксперт уверяет, что дальнейшее развитие проблемы может причинить серьезный вред окружающей среде, что в последующем негативно скажется на людях.