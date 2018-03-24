Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Тимати похвастался новыми крутыми «каляками-маляками» Рудковская на Мальдивах в коньках на пластиковом катке станцевала лезгинку Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери Егор Крид открыл тайну, кому посвятил «Миллион алых роз» Японские учёные: Депрессия развивается из-за возрастных болей в коленях Лера Кудрявцева призналась в любви к звёздам Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади Ким Кардашьян присоединилась к акции протестов против насилия в школах Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат
| | Житель Канады заработал 12 млн долларов благодаря лотерейному билету

Житель Канады заработал 12 млн долларов благодаря лотерейному билету

Сегодня, 21:08
В Канаде руководство национальной лотереи Lotto Max устроило розыгрыш джекпота, который составляет 12 миллионов долларов США. Эти сведения обнародовал представитель ассоциации Atlantic Lottery, отвечающей за организацию других идентичных розыгрышей на территории стрвны.

Житель Канады заработал 12 млн долларов благодаря лотерейному билету

 

Согласно официальным данным, выигрышной комбинацией считается набор цифр 7, 12, 15, 23, 35, 43 и 49, тогда как бонус-число равняется 19. Выигрышный билер реализовали в Онтарио, однако пока организаторам неизвестны имя и другая информация о новом миллионере, которому повезло сорвать джекпот. «Утешительный приз» в размере 780 тысяч долларов в этот раз остался без владельца.

В соответствии с установленными правилами национальной лотереи, для получения выиграша участнику розыгрыша достаточно предъявить сам билет, при этом его имя должны огласить публично.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Канаде сорвали джекпот в лотерее в размере 35 млн долларов
В Канаде сорвали джекпот в лотерее в размере 35 млн долларов

В Канаде местный житель смог сорвать джекпот в сумме 35 миллионов долларов. Деньги разыгрывались в рамках лотереи Lotto Max.

Житель Канады выиграл в лотерею 4 млн долларов
Житель Канады выиграл в лотерею 4 млн долларов

В канадском округе Онтарио местный житель победил в лотерее «6 из 49». Он получит 4 млн долларов США, о чем поведал уполномоченный организации Atlantic Lottery.

Житель Канады выиграл 43 миллиона долларов в лотерею
Житель Канады выиграл 43 миллиона долларов в лотерею

Житель Канады стал главным победителем национальной лотереи Lotto Max и владельцем 55 млн канадских долларов (около 43 млн долларов США). Соответствующее

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости