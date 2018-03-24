Житель Канады заработал 12 млн долларов благодаря лотерейному билету

Согласно официальным данным, выигрышной комбинацией считается набор цифр 7, 12, 15, 23, 35, 43 и 49, тогда как бонус-число равняется 19. Выигрышный билер реализовали в Онтарио, однако пока организаторам неизвестны имя и другая информация о новом миллионере, которому повезло сорвать джекпот. «Утешительный приз» в размере 780 тысяч долларов в этот раз остался без владельца.
В соответствии с установленными правилами национальной лотереи, для получения выиграша участнику розыгрыша достаточно предъявить сам билет, при этом его имя должны огласить публично.
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