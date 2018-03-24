Житель Канады заработал 12 млн долларов благодаря лотерейному билету

В Канаде руководство национальной лотереи Lotto Max устроило розыгрыш джекпота, который составляет 12 миллионов долларов США. Эти сведения обнародовал представитель ассоциации Atlantic Lottery, отвечающей за организацию других идентичных розыгрышей на территории стрвны.

Пойда Анна

Согласно официальным данным, выигрышной комбинацией считается набор цифр 7, 12, 15, 23, 35, 43 и 49, тогда как бонус-число равняется 19. Выигрышный билер реализовали в Онтарио, однако пока организаторам неизвестны имя и другая информация о новом миллионере, которому повезло сорвать джекпот. «Утешительный приз» в размере 780 тысяч долларов в этот раз остался без владельца.В соответствии с установленными правилами национальной лотереи, для получения выиграша участнику розыгрыша достаточно предъявить сам билет, при этом его имя должны огласить публично.