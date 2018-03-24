Странный черный объект столкнулся с турецким коммерческим лайнером

Пассажиры рейса Стамбул-Афины стали свидетелями странного явления. По ту сторону иллюминатора появился необычный продолговатый заостренный объект черного цвета, не похожий ни на одно земное авиасудно.

Дарья Светозарова

Объект завис возле самолета под прямым углом и периодически менял угол наклона. Находился он достаточно близко к коммерческому лайнеру и долго держал аналогичный с самолетом курс, но позже сменил маршрут. Пассажиры уверены, что их сопровождали инопланетяне. Некоторые, впрочем, не исключают, что эскорт турецкого лайнера обеспечивали спецслужбы на секретном самолете.На днях следы присутствия инопланетян заметили над американским Нью-Гэмпширом. Видео преследования НЛО земного реактивного самолета было даже снято на видео Уфологи пришли в восторг – видео служит неопровержимым доказательством существования внезменых цивилизаций.