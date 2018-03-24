Ким Кардашьян присоединилась к акции протестов против насилия в школах

Известная модель Ким Кардашьян решила присоединиться к флешмобу против домогательств и насилия с применением оружия. Соответствующие акции сейчас проходят по всей территории США.

Вещий Олег

После ряда инцидентов, в ходе которых пострадали студенты и ученики школ, активисты создали флешмоб. В его рамках знаменитости предлагают свои варианты решения проблемы насилия и сексуальных домогательств в США. Кардашьян, ставшая самой популярной личностью в Instagram, присоединилась к акции. На своей странице известная модель подчеркнула, что призывает действовать в рамках закона, чтобы обезопасить учеников и студентов, которые регулярно в США берут в руки оружие.Активисты на данный момент предлагают полностью запретить продажу оружия, а за хранение не в надлежащих условиях предусмотреть штраф в размере до 500 тысяч долларов. Напомним, что массовые акции начались после стрельбы в школе Флориды, где погибло 17 человек.