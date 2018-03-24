Экологи: Украина оставит Молдову без питьевой воды

По словам экологов, средняя часть Приднестровья входит в зону опустынивания. В связи с этим, Молдова должна бережно хранить каждую каплю воды. Происходит этот процесс в рамках изменения климата на Земле. Украина собирается строить гидроэлектростанции на Днестре.

Домбровский Сергей

Экологи не рискуют назвать точную дату опустынивания, это может произойти через два года или спустя 15 лет, но избежать изменений не удастся. Уже сейчас количество воды в Днестре стремительно уменьшается. Эта река является основной для Молдавии. Украина не оставляет задумки построить на Днестре каскад ГЭС, тем самым оставляя соседнюю республику без жизненно необходимого ресурса, коим является вода.По словам экологов, после строительства гидроэлектростанций Днестр полностью обмелеет. Это станет настоящей экологической катастрофой для жителей Молдовы. В итоге Днестр из полноводной реки превратится в серию небольших озер. Нехватка питьевой воды станет одной из самых острых проблем Кишинева.