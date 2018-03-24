Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади Ким Кардашьян присоединилась к акции протестов против насилия в школах Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018 Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе
| | Экологи: Украина оставит Молдову без питьевой воды

Экологи: Украина оставит Молдову без питьевой воды

Сегодня, 17:40
По словам экологов, средняя часть Приднестровья входит в зону опустынивания. В связи с этим, Молдова должна бережно хранить каждую каплю воды. Происходит этот процесс в рамках изменения климата на Земле. Украина собирается строить гидроэлектростанции на Днестре.

Экологи: Украина оставит Молдову без питьевой воды

 

Экологи не рискуют назвать точную дату опустынивания, это может произойти через два года или спустя 15 лет, но избежать изменений не удастся. Уже сейчас количество воды в Днестре стремительно уменьшается. Эта река является основной для Молдавии. Украина не оставляет задумки построить на Днестре каскад ГЭС, тем самым оставляя соседнюю республику без жизненно необходимого ресурса, коим является вода.

По словам экологов, после строительства гидроэлектростанций Днестр полностью обмелеет. Это станет настоящей экологической катастрофой для жителей Молдовы. В итоге Днестр из полноводной реки превратится в серию небольших озер. Нехватка питьевой воды станет одной из самых острых проблем Кишинева.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ученые заявили о непригодности питьевой воды
Ученые заявили о непригодности питьевой воды

Ученые из Университета Канзаса в США убеждены, что из-за изменений климата питьевая вода становится непригодной. Подробности исследования опубликованы в

Активисты проверят качество питьевой воды в Москве
Активисты проверят качество питьевой воды в Москве

Сегодня в Москве активисты общественного движения «Местные» проверят качество питьевой воды, реализуемой в магазинах города. Акция приурочена ко Всемирному дню

Вода из рек Сочи пойдет на импорт в страны с нехваткой питьевой воды
Вода из рек Сочи пойдет на импорт в страны с нехваткой питьевой воды

Специалисты сообщают, что вода, добытая в сочинских реках, возможно, будет пускаться на экспорт в страны, у которых нехватка питьевой воды. Представители

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости