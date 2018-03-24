В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Daily Mail сообщает, что врачи из центра диагностики и профилактики заболеваний пришли к выводу, что домашние любимцы, такие как кошки и собаки, могут быть
Ученые обеспокоены тем, что из-за человеческой деятельности китовым акулам и калимантанским орангутанам грозит исчезновение. Издание The Independent
На острове Ольхон в озере Байкал был спасён суслик, которого заметили на дороге внимательные автолюбители. Зверёк застрял в норке и не мог полностью спрятаться