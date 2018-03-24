В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана

В Индонезии на острове Борнео активистами был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана. Местом, где обезьяну держали, являлась тесная деревянная клетка, как сообщает VistaNews.

Активистами было спасено уже трое калимантанских орангутанов за несколько недель. В настоящее время последний из них, Уту, наблюдается ветеринарами. К обычной своей жизни он в ближайшие годы не вернётся. Другие спасённые орангутаны также пока пребывают в клиниках. Из-за жестокого обращения у них серьёзные нарушения адаптации.

Калимантанских орангутанов относят к редким и вымирающим видам. Они являются объектом недовольства деревенских жителей из-за вреда фруктовым деревьям. Также их ловят для продажи в домашние мини-зоопарки. Обращаются с животными крайне плохо, потому общественные организации призывают остановиться, чтобы вид полностью не исчез.

Ирина Летинская