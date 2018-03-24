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| | В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана

В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана

Сегодня, 18:40
В Индонезии на острове Борнео активистами был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана. Местом, где обезьяну держали, являлась тесная деревянная клетка, как сообщает VistaNews.

В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана

 

Активистами было спасено уже трое калимантанских орангутанов за несколько недель. В настоящее время последний из них, Уту, наблюдается ветеринарами. К обычной своей жизни он в ближайшие годы не вернётся. Другие спасённые орангутаны также пока пребывают в клиниках. Из-за жестокого обращения у них серьёзные нарушения адаптации. 

Калимантанских орангутанов относят к редким и вымирающим видам. Они являются объектом недовольства деревенских жителей из-за вреда фруктовым деревьям. Также их ловят для продажи в домашние мини-зоопарки. Обращаются с животными крайне плохо, потому общественные организации призывают остановиться, чтобы вид полностью не исчез.

Ирина Летинская
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