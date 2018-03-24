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| | Родные Эмина оказывают ему поддержку после тяжелой операции в Германии

Родные Эмина оказывают ему поддержку после тяжелой операции в Германии

Сегодня, 16:28
Популярный певец Эмин Агаларов прилетел обратно в Россию после завершения курса лечения в Германии. Исполнитель выразил благодарность всем родным и близким, которые переживали за него настолько, что даже отправились вместе с ним в Европу.

Родные Эмина оказывают ему поддержку после тяжелой операции в Германии

 

По словам Эмина Агаларова, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает, так как немецкие врачи смогли справиться с травмой ноги, которая не должна иметь далеко идущих последствий. Однако пока певец вынужден передвигаться с помощью костылей, но этот нюанс не помешал ему посетить премию Brand Awards 2018, где его удостоили сразу двух наград в номинациях «За лучший фестиваль года», а также «За лучшую концертную площадку».

Звезда российской эстрады признался, что в тяжелые минуты рядом с ним всегда были его близкие: отец, постоянно занятой предприниматель, мама, лучший друг Юсуф, а также его возлюбленная, модель Алена Гаврилова. Эти люди старались не дать Эмину упасть духом или заскучать, доказав свою любовь и преданность.
Пойда Анна
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