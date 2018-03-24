Колумбийка встретилась с призраком наркобарона Пабло Эскобара

Одной из жительниц колумбийского города Медельина посчастливилось увидеть призрак знаменитого наркобизнесмена Пабло Эскобара и сфотографировать его.

Инцидент произошел, когда очевидица шла на работу мимо старого заброшенного здания. Проходя возле покинутого строения, девушка заметила полупрозрачные серый силуэт мужчины. Колумбийка сразу же вспомнила о легендарном преступнике. Когда-то в этом здании находился один из штабов наркобарона Эскобара.

Пабло Эскобара считают одним из самых жестоких бандитов мира. Уже в 22 года он руководил теневыми организациями Медельина. Он завладел всей наркопромышленностью Колумбии и стал главным поставщиком кокаина в США. Состояние колумбийского наркобарона «Forbes» оценил более чем в 3 млрд долларов. У Эскобара было настолько много денег, что однажды он сжег несколько миллионов долларов в камине, чтобы его дочь согрелась.