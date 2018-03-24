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| | Армия США обучает солдат с помощью комиксов о кибервойне

Армия США обучает солдат с помощью комиксов о кибервойне

Сегодня, 20:00
Институт кибернетики Военных сил США выпустил четыре комикса о кибервойне. С помощью рисованных рассказов командование готовит американских солдат к реальным боевым действиям.

Армия США обучает солдат с помощью комиксов о кибервойне

 

В обучающую серию вошли комиксы «Тихая гибель», «Темный молот», «Конструируя предателя» и «25 ноября 2017 года». Все рассказы нацелены на формирование сознания воинов. В «Тихой гибели» Молдавия и Румыния становятся одним государством. Россия болезненно реагирует на это объединение и направляет войска к границе. Ситуация становится напряженной, вмешивается НАТО, проводя военные учения вблизи назревающего конфликта. Заканчивается все войной, Россия атакует противника, применяя новейшее кибероружие и заставляет солдат Североатлантического альянса отступать. В итоге боевики РФ приближаются к посольству США.

В «Темном молоте» рассказывается о том, как Вашингтон защищает Южную Корею от агрессии КНДР. Пхеньян применяет в противостоянии независимые боевые системы и теснит американских солдат. Затем хакеры США создают вирус «Темный молот». Программа разрушает базы данных и препятствует управлению роботами. Комиксы используются Армией США в обучающих целях с 30-х годов XX века. По мнению психологов, подобные рассказы способствуют лучшему закреплению пройденного материала в памяти солдат.
Домбровский Сергей
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