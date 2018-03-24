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| | Американскую учительницу судят за секс со школьником

Американскую учительницу судят за секс со школьником

Сегодня, 15:21
В США 22 марта прошло слушание по делу о сексуальном домогательстве учительницы к 13-летнему школьнику. Суд назначил женщине штраф в размере 250 тысяч долларов.

Американскую учительницу судят за секс со школьником

 

Слушание в отношении 27-летней учительницы Бретель Замора прошло в суде округа Марикопа. Преподаватель города Гудивер, штат Аризона, обвиняется в занятии сексом, в том числе и оральным, с одним из учеников школы, в которой работала. Суду известно, как минимум, о трех половых актах. Сексуальную связь Бретель осуществляла с учеником в школьных кабинетах и своей машине.

Следствию известно о том, что женщина отправляла подростку сообщения и фотографии непристойного содержания. Ученик признался, что отвечал на это схожими снимками. Сейчас Бретель обвиняют по нескольким пунктам, в них входят подозрения о 8 случаях сексуальной связи с несовершеннолетними. Также в документах дела фигурируют два факта домогательств и распространение материала непристойного содержания. Отцу школьника предлагали не раскрывать обнаруженные им факты, но именно после его обращения в полицию началось расследование.
Павел Селивёрстов
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