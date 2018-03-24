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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

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Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете

В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете

Сегодня, 13:38
В Сиднее 50-летняя Ана-Рейес сбросила 31,6 килограмм веса за 3 месяца без физических упражнений. Она рассказала, что ей в этом помог правильный рацион.

В Сиднее 50-летняя пенсионерка похудела на 31,6 кг благодаря необычной диете

 

Ана-Рейес уже давно является бабушкой. Её внуки любят активный отдых, но сама женщина не всегда может себе позволить побегать вместе с ними. Чтобы решить эту проблему, она решила сесть на диету. Испытав свыше десятка способов, она пришла к собственному, более эффективному, методу. Она рассказала, что отказываться от сладкой пищи не стоит. Она лишь стала менять модифицированные продукты на натуральные.

Это касалось мяса, овощей и фруктов. В результате она сбросила около 5 килограмм всего за неделю. Чтобы демонстрировать свои результаты похудения, она стала снимать на камеру своё тело через каждую неделю. В результате складки с живота полностью исчезли, ноги стали более худыми, а второго подбородка у пенсионерки словно и не было. Сейчас её вес составляет 57 килограмм, и теперь 50-летняя бабушка бегает всё время вместе с внуками, наслаждаясь активным образом жизни.
Вещий Олег
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