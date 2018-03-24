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| | Российский сегмент МКС оборудуют независимой системой связи

Российский сегмент МКС оборудуют независимой системой связи

Сегодня, 13:43
Независимая широкополосная система связи должна появиться на территории, которая относится к российскому сегменту МКС, к концу текущего года. Информацию предоставили журналисты издания «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической сфере.

Российский сегмент МКС оборудуют независимой системой связи

 

Согласно официально неподтвержденным данным, в феврале 2018 года группа космонавтов смогла оборудовать по периметру МКС снаружи особыми приемниками системы. Последняя должна получить персональную архитектуру передачи данных российского производства.

В планах космонавтов-исследователей значится пункт, отвечающий за попытку наладить передачу данных при помощи спутника «Луч-5». В свою очередь, система ретрансляции «Луч» была сконструирована с целью налаживания связи с пилотируемыми низкоорбитальными устройствами космической техники, которая перемещается вне зон радиовидимости с российского сегмента МКС.
Пойда Анна
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