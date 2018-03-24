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| | В Генштабе РФ заявили о создании новой разведывательно-ударной системы

В Генштабе РФ заявили о создании новой разведывательно-ударной системы

Сегодня, 13:30
Валерий Герасимов, занимающий должность главы Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации, рассказал о работе над созданием новой автоматизированной межвидовой разведывательно-ударной системы.

В Генштабе РФ заявили о создании новой разведывательно-ударной системы

 

В рамках своего выступления на конференции, прошедшей в Военной академии Генерального штаба РФ, Герасимов заметил, что временные параметры относительно цикла решения различных огневых задач должны быть сокращены в 2-2,5 раза благодаря созданию новейшей системы. По словам главы российского Генштаба, в число огневых задач, которые будут решаться с задействованием разведывательно-ударной системы нового поколения, входят как операции по поражению различных целей противника, так и разведывательные задачи.

Герасимов также заметил, что благодаря проведённой работе по созданию новой системы станет возможным увеличение точности поражения целей, показатель которой поднимется примерно в 2 раза. Кроме того, новая система обеспечит расширенные возможности относительно наведения оружия, обладающего высокой точностью.
Александр Вест
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