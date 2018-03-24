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| | В США строители обнаружили древние останки кораблей

В США строители обнаружили древние останки кораблей

Сегодня, 21:20
В США во время строительства жилого дома рабочие наткнулись на странные объекты в земле. Необычную находку обнаружили в штате Вирджиния, на побережье в Александрии.

В США строители обнаружили древние останки кораблей

 

На место строительных работ приехали архитекторы, которые исследовали объект, найденный на месте бывшей типографии. По словам археологов, балки являются останками кораблей. По предварительным данным ученых, останки кораблей относятся к концу XVII века. Два года назад подобный корабль нашли при строительстве дома недалеко от этого места. По мнению археолога Элеоноры Брин, факт обнаружения трех кораблей в окрестностях небольшого района является удивительным. До этого случая суден конца XVII века было найдено очень мало по всей стране.

Найденные объекты тщательно скрыты археологами от глаз посторонних. Ученые продолжают раскопки на месте бывшего склада типографии.
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