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| | Секс-скандал между бывшими королевами красоты привел к отмене конкурса «Мисс Венесуэла»

Секс-скандал между бывшими королевами красоты привел к отмене конкурса «Мисс Венесуэла»

Сегодня, 12:00
Организаторы конкурса «Мисс Венесуэла» были вынуждены временно отменить его из-за стихийно разгоревшегося секс-скандала. Бывшие участницы выдвинули в адрес друг друга обвинения по оказанию интимных и эскортных услуг главным спонсорам мероприятия.

Секс-скандал между бывшими королевами красоты привел к отмене конкурса «Мисс Венесуэла»

 

Бывшие королевы красоты устроили скандал в соцсетях с обвинениями в оказании услуг интимного характера различным коррумпированным чиновникам и предпринимателям с целью обогащения. Кроме того, одна из красавиц обвинила соперницу в оказании эскортных услуг судьям конкурса, которые впоследствии лоббировали интерес девушки.

Скандал, получивший широкую огласку, заставил организаторов закрыть тренировочный центр, расположенный в Каракасе, на неопределенный срок, тем самым приостановив кастинги как на «Мисс Венесуэла» так и на «Мистера Венесуэла».
Пойда Анна
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