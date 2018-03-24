Кукабара съела живую змею перед видеокамерой

Уильям Уотсон – житель небольшого австралийского городка Тевантин – вышел из своего дома на подозрительный стук во дворе своего дома и стал свидетелем удивительной сцены.
Кукабара поймала змею и живьем ее съела. Птица сидела на заборе, держала в клюве пресмыкающееся и методично била змею о штакетник ограды, одновременно проглатывая ее. Весь процесс поедания, по словам австралийца, занял у кукобары не более десяти минут. Когда птица отобедала, от змеи остался только кусочек хвоста. Уотсон заснял весь процесс на видеокамеру и выложил ролик в сеть.
Кукобары – громадные зимородки. Ареал их обитания простирается от южных австралийских штатов до Новой Гвинеи. Они питаются насекомыми, мелкими мышами и реже сусликами. Поедание змеи этой гигантской птицей достаточно редкое явление.
Видеоролик австралийца набрал в сети уже несколько десятков тысяч просмотров.
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